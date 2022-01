NÄDALA REIS ⟩ Andaman, mu arm

Sandbox on Tai valitsuse programm Phuketi saare turismi elavdamiseks. See tähendab, et suure vaktsineerituse tasemega Phuketi saarele (oktoobris oli 80 protsenti kohalikest saanud kaks doosi ja 40 protsenti kolm doosi) saavad tulla täisvaktsineeritud turistid, kes teevad enne lendu RT-PCR testi, teise maandudes ning kolmanda kiirtesti hotellis kuuendal päeval.