Brüsselis võltsitud PCR-testi sertifikaadi esitanud mees mõisteti aastaks vangi

Kõige karmim karistus ulatub 1 aastase vanglakaristuseni, kirjutab The Brussels Times . Tegemist on esimese grupiga 160 inimesest, kes koroonatesti võltsimissüüdistusega kohtu ette jõuavad.

Brüsseli lennujaamas on viimastel kuudel võltsitud PCR tõendi esitamisel kinni peetud 820 inimest. 80% neist nõustus kokkuleppemenetluse ja 750€ suuruse trahviga, ülejäänute puhul teeb otsuse kohus.

Kohus põhjendas karistusi kohtualuste erakordselt iseka käitumisega. «Tegemist pole mitte ainult antisotsiaalse, vaid ka potentsiaalselt teiste inimeste elu ohustava käitumisega», märkis Brüsseli kohus. «Tegemist on inimestega, kes teadlikult ohustasid ühiskonda, asetades iseenda reisivabaduse kõrgemale ühiskondlikust huvist ja eriti igaühe õigusest elada. Kodanikele, kellele ei lähe korda oma kaaskodanike tervis, on ranged karistused ainus adekvaatne vastus, et nad oma tegude vastuvõetamatusest teadlikuks saaks».