22 SIHTKOHTA ⟩ CNN soovitab reisida vähetuntud linnakesse Tallinnast 200 kilomeetri kaugusel

CNNi reisispetsialistide poolt esiletõstetud sihtkohtade hulgast leiab ühe paiga, mille nimi kõlab päris koduselt: selleks on Päijät-Häme maakonnas asuv Soome linnake Lahti, kus elanikke veidi üle 120 000. Tundub, et CNNi vaimustuse on esile kutsunud Lahti joodav kraanivesi ning asjaolu, et linn eksperimenteeris läinud aasta novembris sarnaselt Tallinnale tasuta ühistranspordiga, kuid tunnustavalt märgitakse ära ka 2022. aastal avanev Lahti visuaalkunstide muuseumi Malva ja asjaolu, et Lahtis toimuvad 2023. aastal Ironman 70.3 maailmameistrivõistlused.