UUS ODAVLENNUFIRMA ⟩ Viikingilaevast inspireeritud Norse Atlantic Airways alustab kevadel

Norse Atlantic Airways plaanib hakata juba saabuval kevadel lendama Oslost erinevatesse sihtpunktidesse Ameerika Ühendriikides, teatab veebileht Breaking Travel News. Esialgsetel andmetel on uus odavlennufirma plaaninud hakata lendama Miami, Los Angelese ja New Yorgi lähistel asuvatesse teisejärgulistesse lennujaamadesse, kus tasud madalamad. Nendeks on Fort Lauderdale lennujaam (FLL) Floridas, Ontario lennujaam (OAK) California osariigis ning Stewarti lennujaam (SWF) New Yorgi osariigis. Samas sihib Norse ka Suurbritannia turgu ning ettevõtte juht Bjorn Tore Larsen on rääkinud transatlantilise lennuliikluse avamisest mõnest väiksemast Londoni lennujaamast, samuti ookeaniüleste lendude alustamisest Pariisist.