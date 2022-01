SEITSE KÜSIMUST ⟩ Ivo Tšetõrkin: «Kahjuks taastoodavad «palja-persega-metslase» kuvandit paljud reisikorraldajad ja raamatud»

Mis on see koht, kuhu ikka veel tahaksite tagasi minna?

«Ma ei kogu templeid passi ja usun vägagi «tagasiminekutesse», sest see avab uusi kihte ja uksi, mis esmakülastusel jäävad suletuks. Kuid kui pean siinkohal valima koha, kus olen käinud tänaseks vaid korra, siis see oleks... üks väike nimetu rannasopp Baracoa linnakese lähedal, Kuuba idatipus. See linn on ise ka täitsa «maailma otsas», kuhu esimene autoteegi ehitati alles hiljuti. Seal rannal ostsin ma kohaliku külamehe käest ühe kookospähkli – selline tavaline «turistiprotseduur», eks? – kuid sellist tänulikkust, mida cubano selle peale üles näitas, ei ole võimalik mängida. Me vist olime üle pika aja esimesed – ja võib-olla ka viimased – inimesed, kes selle mehe käest midagi ostsid. Ta elas sellistest... värvimata daatša prügilaudadest kokkuklopsitud majas elu, mis nägi kindlasti samasugune välja ka 60 aastat tagasi, kui «õitsev revolutsioon» Kuubale jõudis. Äge oleks uuesti seal rannal üks kookos juua, varbad Kariibi meres ja pilk kauguses.

Paradoksaalselt oli see Kuuba nurk ka koht, kus Kolumbus esimest maabus, kui ta Ameerikat meie rõõmuks ja paljude põlisrahvaste õnnetuseks «avastama» saabus.»

Mida reisimine teile teie enda kohta õpetanud on?

«Usun ja loodan, et olen õppinud olema empaatilisem – «kerge on hukka mõista – katsu mõista!» Kindlasti olen hakanud andma vähem hinnanguid ümbritsevale – ning teiste antud hinnanguid, suu salaja muigel, ära tundma. Kindlasti olen ka mida reis edasi, seda tänulikum kõige selle eest, mis on mul – või meil – siin Eestis. Nii materiaalses kui kultuurilises mõttes. Võtame või näiteks sellise mõiste nagu sõprus. «Hola, amigo!» lipsab Peruus üle huulte lihtsalt, kuid selline sügav sõprus, kus olete koos «seitse puuda soola ära söönud», on haruldane nii Ladina-Ameerikas kui ka inglisekeelses maailmas, kus vahemaad suured ja inimesed vahetavad elu- ja töökohta tuhandete kilomeetrite taha. Eesti väiksus on meie suur väärtus.»

Millisele eksootilisele toidule mõtlemine paneb suu vett jooksma?

«Peruu ceviche´le ehk laimimarinaadis toorele kalale ei ole kogu maailmas vastast. Ehkki see toit leiab erinevates variatsioonides ja fusioonides tee järjest enamatesse menüüdesse ka Eestis, siis tundub, et Eesti gurmaanid – või peakokad? – kardavad ikka hirmasti nii tšilli kui ka laimi kreftisust. Üheksal juhul kümnest maitseb ceviche meil ikka nagu kodune äkine, lihtsalt nimi on teine ja välimusega on veidi mängitud.»

Milline paik koduses Eestis on teie jaoks veel avastamata?

«Käisin suvel elus esimest korda Kihnus. Äkki järgmisel suvel läheb asi eriti rajuks ja tuleb ka Ruhnu ekspeditsioon ette võtta.»

Mille pärast reisimise eel närveerite?