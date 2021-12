ERI LÄHENEMISED ⟩ Mille poolest erinevad Soome ja Rootsi uued piiripiirangud?

Soome nõuab ka vaktsineeritust, Rootsi enam ei nõua

Soome nõuab negatiivse testile lisaks, et testitulemust ette näitav isik oleks ka vaktsineeritud või COVID-19 haiguse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud. Täisvaktsineeritud isikuks loetakse see, kellel vaktsineerimiskuuri lõpust on möödas 7 päeva. Lisaks on vaktsineeritutega võrdsustatud isikud, kes on koroonaviiruse läbipõdenud ja saanud ühe vaktsiinidoosi. Piiri ületamisel tuleb tõestada seda sertifikaadiga.

Rootsi seevastu nõuab negatiivset testi nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata reisijatelt. Täpsemalt öeldakse Rootsi valitsuse kodulehel, et seoses testinõudega ei ole digitaalse EU koroonasertifikaadi ehk niiöelda koroonapassi esitamine üldse vajalik.

FOTO: Kuvatõmmmis Rootsi valitsuse kodulehelt

Erandina on Rootsi vaktsineerimistunnistusega võimalik riiki siseneda «korduvalt piiri Rootsis või mõnes teises riigis töötamiseks või õppimiseks» ületavatel inimestel, kes võivad samas esitada ka tõendi, mis näitab nädala jooksul enne Rootsi saabumist tehtud testi negatiivset tulemust COVID-19 nakatumise kohta.

Kaua testinõue kehtib?

Soome on teatanud, et nõue on jõus vähemalt 16. jaanuarini 2022.

Rootsi on teatanud, et nõue on esialgu jõus 31. jaanuarini 2022. Millal nõue kaotatakse, öeldakse olevat ebaselge.

Milline test kehtib?

Soome nõuab piiritületusel 48 reisieelse tunni sees antud negatiivse PCR-testi või antigeeni testi põhjal väljastatud SARS-COV-2 sertifikaati.

Rootsis kehtib riiki sisenemise eelse 48 tunni sees antud negatiivse PCR-testi, antigeeni, TMA- või LAMP-testi põhjal väljastatud SARS-COV-2 sertifikaat.

Kas testi nõutakse ka transiitreisijailt?

Sellele on raske vastata. Varasemast praktikast on teada, et Arlanda lennujaamas on piirangute jõus olles kõiki transiidis viibijaid menetletud võrdselt Rootsi saabujatega, Soome Vantaa lennujaamas on jällegi tehtud selget vahet transiidis olijatel ja Soome saabujate vahel. Kõige kindlam on nõu küsida lennufirmalt, veelgi kindlam end negatiivse testiga varustada.

FOTO: Kuvatõmmis Eesti välisministeeriumi kodulehelt

Rootsi teeb erandeid põhjapõdrakasvatajatele, Soome lennujaamas ümberistujaile

Soomes on alates 1. jaanuarist 2022 eeltoodud nõuetest vabastatud pärast 2006 aastat sündinud lapsed ja noored.

Rootsis ei pea eelnimetatud dokumente esitama alla 12 aasta vanad lapsed.