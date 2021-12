VIKING GLORY ⟩ Tallinki konkurendi uusim laev seilab Hiinast kodu poole

Märkimist väärib uue aluse Archipelago Spa, kus saab lõõgastuda muuhulgas lumekoopas, jõusaal, vabaõhurestoran Viking Terrace ning Ahvenamaa maalikunstniku Jonas Wiléni taiesed kajutiseintel. Neli laeva sviiti on aga dekoreeritud loodustemaatikast inspiratsiooni ammutades ning kannavad nimesid Suite Sunset, Suite Blue Water, Suite The Cliffs ja Suite The Forest.