UUED PIIRANGUD ⟩ Kreeka keelas ära muusika

Meedia on oletanud, et erand lahtiolekuaegade suhtes tehakse 31. detsembri õhtuks, mil oletatavasti lubatakse uksi lahti hoida kella kaheni varahommikul.

Veebilehel Keep Talking Greece küsitakse retooriliselt, et kes peaks tahtma maksta kõva raha, et istuda surmvaikses bouzoukias terve vana aasta õhtu ning lahkuda sealt siis kolm tundi hijem. Meelelahutus- ja toitlustussektor on juba väljendanud oma meeleheidet.