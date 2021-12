VIIMASED TUNNID ⟩ Finnair kutsub oma punktidesse investeerima.

Finnair Plus Gold tase võimaldab ka sissepääsu äriklassi ootesaalidesse. FOTO: Kuvatõmmis Finnair Plus lehelt

Kas punktidesse investeerida on mõistlik? Sõltub ilmselt sellest, kas ja kui palju kavatsetakse reisida. 200 000 boonuspunkti hind on 2575 eurot, millest piisab viieks äri klassi ühesuuna lennuks Tallinnast Aasiasse või Põhja-Ameerikasse. Muidugi tuleb arvestada, et preemialendudele lisanduvad alati lennujaamamaksud ja võimatud pole ka muud lisatasud, preemiakohti ei pruugi alati olla saadaval ning reisimine pandeemia ajal on üsnagi ebakindel.