VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ «Teekond maailm»: Terve Euroopa teadis, et siin elavad inimsööjad ja muidu mõrtsukad, aga palun väga, siin leidus neidki, kes ennast ristiinimesteks pidasid.

Mida rohkem reklaami, seda vähemarenenum ühiskond. Ja siinsed seinapinnad lausa kirendavad ägedatest plakatitest, mis on täis pilte ja numbreid. Tekstid on inglis- ja tamilikeelsed, viimased on vaṭṭeḻuttu´s, omas tähestikus. Või siiski malayali keel? Näed, niisugune sa oled, malayale on 40, tamiile 70 miljonit ja sina ei tee vahet! Mis asja sa siia tuled, kui nii elementaarsel asjal vahet ei tee!

Igatahes meeldivad mulle rahvad, kellel on oma tähestik. Miks pidi meie, eestlased, omaks võtma vallutajate ladina alfabeedi? Võinuksime enda jaoks välja nuputada runokirja, nagu tegid karjalased.

Kas ma olen üldse kuskil kuskil hullemat tänavamöllu näinud? Vist mitte. Kairos ja Lusakas on liiklus distsiplineeritum

Trügin lahtiste külgedega kollasesse pisibussi. Neid kollaseid tuuritab siin mustmiljon. Hea, et pole seinu ees, saab igal ajal peale ja maha hüpata. Saab ennast ka peale kiiluda ka siis, kui buss on tuubil täis.

Kuidas ma orienteerun? Muidugi olen ma tark ja kogenud, ent GPS on minust targem. Nüüd ütleb ta mulle oma robotihäälel: saja meetri pärast pööra vasakule. Hüva, mina ise telefoni käsku ei täida, bussijuht teeb seda minu eest. Annaks vaid püha Toomas talle ruumi rooli keerata!

Olete sihtkohas, teatab mulle robothääl eesti keeles.

Millised vaimustavad kohanimed on telefoniekraanil – Cochin Jews, Syrian Christian, Saint Thomas Christian, Muslims Mappilas, Anglo-Indians.

Selge, ülikosmopoliitne värk, see mulle meeldib.

Ja siin see ongi, koht ja objekt, mis kibeles minus niimoodi, et ma ei saanud ilma siin jalga maha panemata edasi elada.

ഏവർക്കും പെസഹാ തിരുനാൾ ആശംസകൾ; St. Thomas Malankara Catholik Churh; Püha Tooma Malankara Katoliku kirik.

Ukse kohal on Tooma rist. Riste on ju paljusuguseid, see siin on niisugune, neli haru on võrdse pikkusega. Ja iga haru otsas on plönjas kera, otsekui naeratav päike.

On oletatud, et Toomas jõudis siia 52. plussaastal. Jõudis, hakkas ülikule paleed ehitama, oli ta ju varem olnud ehitusmees. Ta ehitas hästi, tema vastu kasvas usaldus. India linnades olid toona juba üpris suured suured juudikogukonnad (need olid tekkinud juutide Iisraelist küüditamise tagajärjel), nende hulgas Toomas misjonitööd alustaski. Pärast võttis ette pärispaganad, see tähendab siinse põlisrahva.

Jumal tänatud, uks on lahti. Katoliku kirikud peavad olema avatud, kuna katoliiklastel on soovitav pöörduda jumala poole kiriku vahendusel. Sama kehtib ka õigeusklike kohta, ent mitte protestantide puhul.