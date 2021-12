PUNASED LAEVAD ⟩ Uudne kruiisikontseptsioon jõuab algaval aastal ka Euroopa vetesse

1984. aastal loodud lennufirma Virgin Atlantic on Richard Bransoni suurimaks saavutuseks, kuid energeetiline ettevõtja on valmis olnud katsetama ka paljudes teistes valdkondades alustades karastusjookide ärist ja lõpetades kosmeetikaga. Mullu avas Branson huvilistele kosmoseturismi võimaluse ning pani Kariibi merel sõitma erepunase kruiisilaeva Scarlet Lady, et hinnanguliselt 100 miljardit dollarit väärt kruiisisektorist väike suutäis ampsata.

Söögid sisalduvad Virgini reisidel hinnas, alkohol aga mitte. Iga reisija võib pardale võtta kaks pudelit veini. FOTO: Virgin Voyages

Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaid räägib, et Virgin Voyages eripäraks on see, et lapsed ja alla 18 aasta vanad noored seilama ei pääse. Sihtgrupiks on hoopis 30+ ja 40+ paarid, kes naudivad hilisõhtust meelelahutust ja head sööki. Enam kui 20 restorani ja söögikoha kasutamine kuulub kruiisi baashinna sisse ning hinnas sisalduvad ka snäkid, karastusjoogid ja pardal toimuvad treeningud, samuti ei küsita kelleltki jootraha, mille suurus mõnel konkurendi pardal võib ulatuda 20 protsendini teenuse maksumusest. Ka WiFi on laeval kogu reisi vältel tasuta.

Momendil pakub Virgin Voyages peamiselt 4 või 5 öid kestvaid reise Kariibi mere saartele, kuid märtsis 2022 peaks Scarlet Lady kõrvale ilmuma laevastikku ka teine alus Valiant Lady, mis hakkab teostama 7 ööd kestvaid Vahemere kruiise algusega Barcelonast. Ka kolmas kruiisilaev Resilient Lady alustab seilamist Euroopas augustis 2022.

Wikipedia andmeil on 277 meetrit pika Scarlet Lady pardal 1408 kajutit, millest 78 on sviidid, 1030 omavad rõdu ja 95 piirduvad aknaga. Vaid 105 on sisekajutid, mis on väga levinud Läänemere pardal seilavatel laevadel.

Rõdudel olevad rippkiiged on võitnud paljude klientide südamed. FOTO: Virgin Voyages

«Kogu laeva interjöör ja disain on läbivalt elegantne koos luksuslike elementidega,» räägib Aaslaid. «Virgin Voyages kruiisilaevad ‘Lady Ships’ on kui butiikhotellid merel, kus omavahel on põimunud suursugune esteetika ja mõnus intiimsus.»

Reisijate tagasiside on olnud valdavalt positiivne ja isegi eufooriline, kuid traditsioonilisemate ootustega kruiisireisijad on ka nurisenud, et laevapersonal sõbralikkuse ja abivalmidusega kedagi üle ei ujuta ning ka kaasreisijad olevat ebasotsiaalsed, istudes terve reisi ninapidi oma nutitelefonides.

Veebilehe Cruise Critic sõnul on Virgini kruiisidel osalemise eelduseks topeltvaktsineeritus ja enne reisi tehtav antigeenitest. Hinnad algavad veebilehe andmeil 630 dollarist.

