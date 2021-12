PRANTSUSE JÕULUKOMBED ⟩ Jõulud on Prantsusmaal rõõmude jagamise aeg

Kogunetakse väärtuste ümber nagu ilu ja perekond, tähistatakse midagi, mis on inimesest kõrgemal. See viib läbi ajaloo tagasi Euroopa tsivilisatsiooni juurteni. Jõulumuusika on kultuuripärand traditsioonide näol, elades meist kauem. Religioon ei ole selles tingimata peamine, kuid paljud tajuvad ülendavat emotsiooni tänu muusika ilule, mis on sillaks sakraalsusele. Muusika puudutab rohkem kui teised kunstid, olles nähtamatu - vaevalt sündinuna on juba haihtunud, kuid jääb inimeste südamesse ja mälusse, jääb mõistuseüleseks, ütleb Olivier Bardot.

Vaid keskmiselt 20% prantslastest plaanivad minna jõulumissale, 22,5% peredest ostsid aastal 2020 kuuse Le Telegramme avaldatud uurimuse põhjal. Ühiskonnas kehtestatud ilmalikkuse nõue on paiguti asendanud «jõulud» sõnaga «pidu», jõuluehted peavad olema «neutraalse välimusega», sümbolid nagu jõulusõim, pühakujud või kuusk - hakkavad mitmetes avalikes kohtades kaduma, asendudes näiteks Avignoni linnas kaelkirjakuga, Carpentras’s hiina lohedega, tähistamaks pühi «teisiti». Besançoni linnas on meer soovinud asendada «Rõõmsaid jõule» hüüdlausega «Fantastilist detsembrit», et mitte riivata teisi religioone. Paiguti ei söandata enam rääkida jõuludest oma töökohal. Tööandjad kardavad sellega seoses diskrimineerida moslemeid. Kultuurilist mitmekesisust ja ilmalikkust pooldavad vasakpoolsed leiavad, et kristlikud sümbolid solvavad immigrante ja vähemusi. Ka käesoleval aastal toimuvad jõulumissad politsei kaitse all arvukate kristlusevastaste rünnakute tõttu. Kuid ei saa unustada, et ühiskonda integreerumine tähendab just omaks võtta selle sümbolid ja tavad ning nõustuda põhimõtetega, millel see tugineb. Kui kõik mõistaksid, et jõulud on humanitaarses plaanis rõõmu tähistamine, ei oleks ehk neid, kes seda tühistada soovivad.