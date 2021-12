KAVAL KAMPAANIA ⟩ Üks boonusmiil iga Dubais veedetud minuti eest

Nõudeks on, et minimaalne peatus Dubais peab kestma 24 tundi (ehk tegemist peab olema stopoveriga), maksimaalselt võib kampaaniaga teenida aga 5000 miili (5000 minutit tiksub täis umbes 3,5 ööpäevaga). Dubais veedetud aeg arvutatakse lennukipileti graafikujärgsete saabumis- ja väljumisaegade pealt. Kampaania kehtib kuni 31. märtsini 2022 ning pilet peab olema väljastatud Emiratesi dokumendil algusega 176 hinnakategooriais "Special", "Saver", "Flex" või "Flex Plus" ükskõik millises teenindusklassis. Lennud Dubaisse ja sealt ära peavad olema Emiratesi lennukoodiga ning opereeritud Emiratesi või Flydubai poolt. Ühe suuna piletitega, mille lõppsihtkohaks on Dubai, boonusmiile ei teenita.