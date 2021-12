SINNA JA TAGASI ⟩ Reisimise naiivsus ning lootus

Tulekahju, mis näis möllavat 2020. aastal kõikjal, vähemasti akende taga, ei hirmutagi paljusid oma leekidega enam nii väga. Leekide temperatuur näib varieeruv ja mõnelgi on tekkinud tunne, et tema võib käe hullemat kõrvetust kartmata neist läbi libistada, olgugi et mõnd vanemat või hapramat ähvardab surmaoht. Kuid kustutustööde kaasmõju on märgatav kõigile: tuletõrjujad on aknad sisse löönud, mööbel on läbi vettinud ja kõikjale on veetud liikumist takistavaid linte.