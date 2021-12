DUBAI EXPO ⟩ Uljad tulevikuvisioonid tulevikulinnas

Dubai tulevik algas viie aastakümne eest naftabuumiga. Täna on alanud post-nafta tulevik pearõhuga teadusel, innovatsioonil ja start-up’idel. Ühe ettekujutuse sellest saab esimesel Araabia regioonis korraldatud maailmanäitusel EXPO 2020.

Enamus lendudest Dubaisse on öised lennud, nii ka Air Balticu õhtune lend Riiast, nii et palju magamisaega ühelgi lennul pole. Maandumine on päikesesse ja 28° C kuumusesse. Kogenematu külaline suunatakse mustadesse taksodesse, mille hind on kahekordne võrreldes Dubai kollaste taksodega, mida võib aga julgelt kasutada.

Omaani sultanaadi paviljon. FOTO: Thea Karin

Sheikh Zayed Road on otsetee linna, mille ääres torkab silma üks Dubai uusimatest vaatamisväärsustest, Dubai Frame, kuldsed 150 meetrit kõrged tornid, mille vahe on 93 meetrit, seistes klaasalusel. See arhitekti Fernando Donis´ poolt kavandatud hiigeldimensioonidega raam on eriline vaatepunkt linna skyline’ile ja selle all asuvale Zabeel-pargile. Aga ka Dubai tulevik on oma kohta leidmas ja järgmisena torkab silma hõbedane kalligraafiaga kaunistatud rõngakujuline hoone, ehitatud spetsiaalselt kui Museum of the Future / tuleviku muuseum, milles kontsentreeruvad praeguse võimukandja šeik Muḩammad bin Rāshid Āl Maktūm´i visioonid eelseisvast tulevikust, mille kohta Indiast pärinev taksojuhtki ütleb – Dubaist saab maailma parim, turvalisim, ilusaim tulevikulinn.

Jaapani majake. FOTO: Thea Karin

Selle visiooni juurde kuulub, et aastaks 2030 peaks 25% Dubai hoonetest olema ehitatud 3D printeritega nagu „Aladdin City“, mis hakkab koosnema kolmest hiigel-elamutornist, mis on võlulambi kujulised. Peale selle on alanud programm nimega „Dubai Future Accelerators“, mis kutsub olulisi kaasamõtlejaid üle maailma üles uute ideedega kujundama Dubai tulevikku.

Seda science fictioni õhkkonda on tunda igal sammul, kas kõndida Dubai Marina kanali äärsel promenaadil või (veel) maailma kõrgeima hoone Burj Khalifa linnaosas. Silmatorkavalt kaunina näitab see ennast EXPO-l UAE ehk Araabia Ühendemiraatide paviljonis.

Araabida Ühendemiraatide paviljon. FOTO: Thea Karin

Kõigepealt tuleb EXPO-ni jõuda linnaosas Dubai South. Mitmed hotellid pakuvad shuttle-teenust, mis viib 3 x päevas hotelli ukse eest otse EXPO peasissepääsuni. Peale selle on tehtud väga lihtsaks ka sõit metrooga, olemas on kaks liini ja rohelise lõpp-peatuseks ongi EXPO. Piletid saab metroojaamast. Naisena saab sõita ka naiste ja laste vagunis, mis rongivaguni ees on tähistatud roosa värviga. Nende eeliseks on, et sealt leiab ka istekoha, mida üldvagunis naistele ei pakuta ja seal on istekohad sisse võtnud mehed. EXPO peasissekäigu eest viivad mitmed sissepääsuread, kontroll on sarnane lennujaamaga, toimib kiirelt, ja eripärana võiks ära tuua, et sissepääs on alates 60. eluaastast tasuta, muidu 25 EUR/päev.

Leedu väljapanek väljastpoolt. FOTO: Thea Karin