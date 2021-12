SEITSE KÜSIMUST ⟩ Peeter Rebane: «Võid tunda end Eesti pimedas öös palju paremini kui kuskil liivaranna peal»

Millises riigis elavad kõige meeldivamad inimesed?

«Esimesena tuleb meelde Tuamoto saarestik, mis on Markiisaarte ja Prantsuse Polüneesia vahel. Purjetasime sinna kunagi Nordea peal. Kogemus oli ülilahe, sest Tuamoto saartel käib väga vähe inimesi – sel ajal aastas ehk 40–50 purjekat ja tänapäeval veelgi vähem.

Üks konkreetne näide: kõndisime küla peal, üks truck tuli ja sealt küsiti, et mida otsime. Siis pööras autojuht otsa ringi ja viis meid soovitud paika poolteist kilomeetrit. Väga külalislahke koht!»

Päikseloojang Antarktikas. FOTO: Peeter Rebane

Mida reisimine teile õpetanud on?

«Reisimine on kõige parem ravim rassismi ja vihkamise ning enda kultuuri teistest paremaks pidamise vastu. Keskkonnad on erinevad, toidud on erinevad, aga inimeseks olemine on kõikjal sama, kõik tahavad elada rahulikult ja rõõmsalt, ilma vägivalla ja probleemideta.

Mulle on reisimine õpetanud ka seda, et igal kohal on plussid ja miinused, ei ole maailmas ühtegi ideaalset kohta. See on pigem enda sisemuses kinni, et tunned end hästi. Võid tunda end Eesti pimedas öös palju paremini kui kuskil liivaranna peal.»

Millisele eksootilisele toidule mõtlemine paneb suu vett jooksma?

«Esimesena tulevad pähe India karrid Goa kandist. Kohalikest toiduainetest tehtuina on nad ikka müstiliselt head. Sealsest maitseainete kasutamisest on Eesti köögil palju õppida. Ja muidugi puuviljad troopilistes riikides, Lõuna-Ameerikas või Tais. Siis ei tahagi liha, kui võid terve päev süüa mõnusaid värskeid puuvilju.»

Kapten Robert Falcon Scotti nurjunud ekspeditsiooni meenutavas majakeses on kõik külmunud enam kui sajanditagusel moel. FOTO: Peeter Rebane

Soovitage mõnda toredat paika Eestis, kus end alati hästi tundnud olete!

«Hiiumaa ja Muhumaa on mõlemad kodused ja mõnusad nii looduse kui ka inimeste poolest. Ja siiski on seal kuidagi teine atmosfäär.»

Mille pärast reisimise eel närveerite?

«Ega ma ausalt öeldes väga ei närveerigi. Püüan pakkida võimalikult minimaalselt ja päev enne, et ei peaks viimasel hetkel stressama. Ja hommikused lennud ei meeldi mulle. Püüan mitte lennata vara, et saaks rahulikult välja magada.»

Kas lendaksite pigem kosmosesse või sukelduksite Mariaani süvikusse?

«Kindlasti kosmosesse! Ma ei ole kunagi väga suur sukeldumise fänn olnud, sest mulle tundub see niivõrd mitte inimese jaoks mõeldud keskkonnana.»

Millist praktilist reisikavalust tahaksite teistegagi jagada?

«Ma arvan, et kui on vaba aeg ja puhkusereis, siis minu praktiline reisikavalus on võimalikult vähe ette plaanida. Üks kõige lahedamaid reise, mis me oleme teinud, oli siis, kui võtsime kuuks ajaks lennukipiletid Uus-Meremaale. Meil ei olnud midagi broneeritud. Niimoodi sõitsimegi ringi. Ülilahe ja vabastav kogemus, sest sa saad veeta aega seal, kus põnev on.»

