ILUS KOMME ⟩ Miks LOT Polish Airlines oma pilootidele vahel kommi pakub?

Lendurite foorumis PPRuNe on postitatud foto suurest LOT Polish Airlinesi kirjadega šokolaadikarbist. Karbile trükitud kirjaga tänatakse kingituse pälvinud piloote ettevõtte poolt professionaalsuse ja lennuturvalisusesse panustamise eest uuele maandumiskatsele minekul. Niiöelda go-around, mille eest piloodid tunnustust ja meelespidamist pälvivad, tähendab maandumiskatse ärajätmist olukorras, kus rataste ohutu mahasaamine ei ole täiesti kindel ning pärast lühemat või pikemat tiiru uuele katsele minemist. Mõistagi kujutab go-around lennufirmale täiendavat aja- ja kütusekulu ning kuuldavasti on mõningad lennufirmad väljaspool Euroopat piloote selle ohutusmanöövri praktiseerimise eest isegi vallandanud. On sümpaatne näha, et Euroopa lennufirmad püüavad saata pilootidele teistsuguseid signaale ja julgustavad neid maandumist pooleli jätma siis, kui selle õnnestumine täiesti kindel ei ole.