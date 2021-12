Testinõude või tervisekontrolli rakendamine transiitreisijatele on esialgu ebaselge. FOTO: Kuvatõmmis THL kodulehelt

Soome tervise- ja hoolekandeosakond ehk THL annab teada, et omikroni koroonatüve riskiriikideks on Soome hinnangul nüüd ka Taani, Norra ja Suurbritannia ning neist maadest saabujail on Soome jõudes kohustuslik osaleda tervisekontrollis.