TÕELINE PÕHJA-AMEERIKA ⟩ Värviline ja lummav Kanada

Air Canada hommikuse lennu AC301 pardaleminek on lõpukorral, Airbus 330 aga juba pea viimse kui kohani täis. Peagi teatabki kapten uste sulgemisest ja lubab lennuajaks 5 tundi ja 7 minutit. Normaalne aeg Kanada siselennuks idast läände, ehk siis täpsemalt Montrealist Vancouverisse. Võrdluseks niipalju, et Londonist Montreali lendamiseks kulus pisut üle kuue tunni.

Vahtralehemaa on tõesti üüratu ja vahemaad riigi piires ületavad kordades neid mida läbime enamiku Euroopa riikide ühest otsast teise sõites. Kanada ülirikkalike avaruste looduslähedasem kogemine nõuab paraku meretäit vaba aega ja vististi ka kohvritäisi vaba raha, kuid energiat ja mõnusat enesetunnet pakuvad õnneks ka Kanada linnad ja neis valitsev vaba vaim. Just see, mida tahad kogeda, olles pikamaareisi võimalust oodanud pea paar aastat.