KOROONAKATSUMUSED JÄTKUVAD ⟩ ITB Berlin matkamess jääb füüsilisel kujul ära juba kolmandat korda järjest

1966. aastal alguse saanud ITB Berlin (tuntud ka kui Internationale Tourismus-Börse Berlin) on maailma suurim turismimess, kus igal aastal on oma parimat tutvustanud erinevad tuurioperaatorid, lennufirmad, hotellid ja teised reisiala spetsialistid. Paraku on Messe Berlin teatanud, et koroonaviiruse leviku tõttu jääb mess ka 2022. aastal füüsilisel kujul ära, sedapuhku juba kolmandat korda. Päriselt messi tänavu pole siiski tühistatud: nagu 2021. aastalgi saavad turismispetsialistid koroona tõttu kokku virtuaalruumis.