VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ Minu Ukraina. Lubaduste maa: «Seda adrenaliini, kui tank tulistab sinu tõmbe peale, on raske edasi anda»

Maailm ja eriti Ukraina on väikesed. Tihti satud ringkonda, kus tundes ühte, tunned enamikku. Loogiline, et minu tuttav kohalik linnavolikogu saadik tundis Malõševi tankitehase juhti Nikolaid, ja kui me kõik koos Harkivis õhtust sõime, pakkus ta väikese helgiga silmis: «Aga läheme tanke testima!» Ma ei tea, kas oleksin pidanud viisakalt ära ütlema, aga järgmisel hommikul kell 9 olin kokkulepitult Malõševi tehase hoovis.

«Kohalikud pirukad,» tuli Nikolai laia naeratusega vastu, ulatades meile taldrikukesel viineriküpsetisi. Kõik oli kohalik, see oli osa kultuurist. Igal suuremal tehasel pidi olema oma puhvet koduste toitudega ja muidugi traditsiooniliste pirukatega. Kohalikust rääkides – tõesti kõige halvem toit on Ukraina valitsuse hoones ehk KabMinis ja selle vastas parlamendi kohvikutes. Need pole mitte kohvikud, vaid tõepoolest puhvetid. Valged saiaviilud paksu võikihi ja lastevorstiga. «Kohe näha, et rahvas vihkab meid,» muigas kunagi Anton Geraštšenko.

Malõšev aga oma töötajaid ei vihka. Saiakesed ja ringkäik mööda tehast oli päevale vägagi omapärane algus. Kõigepealt pidime mina ja mu sõber panema selga eelmisel päeval vastavast poest ostetud lapilise moondriietuse. Õiged laigulised püksid, pluus, saapad ja rihm ning muidugi embleemid ehk paremale õlale Ukraina ja vasakule Euroopa Liidu lipp. Nii tundus kuidagi kohane.

Tankid on lähedalt vaadates kuidagi veelgi brutaalsemad ja arhailisemad ning seda adrenaliini, kui tank tulistab sinu tõmbe peale, on raske edasi anda. Brutaalne rauast loom, mille tagasilöögijõudu ei anna isegi võrrelda Kalašnikovi automaadi omaga, kuigi juba Kalašnikov on oma tagasilöögijõuga vägagi vastik ja riskid õlapõrutusega. Turvaettevõtete investeeringute juht ei pääse lasketiirudest ja kunagi oli mulle täitsa huvitav mitmesuguseid relvi katsetada.

«Puhastame toru!» karjus instruktor naeratades ja ulatas tohutu pudeliharja. Ma ei oska seda muud moodi kuidagi kirjeldada, kui et see oli hiiglaslik ja must pudelihari. «Igaüks, kes on tankist lasknud, pühitsetakse sisse tankitoru puhastamisega!» jätkas hääl kõrvaklappides.

Jaanika Merilo on nõustanud Dnipro aselinnapead, Ukraina Riikliku Tolliteenistuse juhti, digisiirde ministrit ja paljusid teisi. FOTO: Erakogu

Täpselt kõike küll ei mäleta, aga olen päris kindel, et rituaali hulka kuulus ka pits viina. Samas ma ei tea, kust on pärit müüdid ukrainlaste pidevast viinajoomisest, nagu Mehhiko seriaalides pidevast tekiilajoomisest. Ma ei ole tõesti näinud erilisi joominguid ja ei kujuta ette, et keegi seltskonnas ja restoranis viina telliks. Punast veini, jah, võimalik. Suvel valget veini, vabalt. Viina? Ei mäleta sellist korda kõigi seitsme aasta jooksul. Grusiinidest ja tšatšast ajalugu vaikib. Niisiis ei osanud ma seda tankigi katsetades oodata.