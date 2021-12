JÕULINE MUUDATUS ⟩ Delta Airlinesi odavaimad piletid enam püsilendajaprogrammis staatust ei kogu

Skyteam allianssi kuuluv Delta Airlines on olnud lennundusturul mitmete trendide loojaks. FOTO: Delta Airlines

Paljud uued trendid lennunduses saavad alguse Ameerika Ühendriikidest. Skyteami kuuluv Delta Airlines teatas hiljuti, et 1. jaanuarist ei liigu nende püsilendajaprogrammis Skymiles kõige odavamate ehk Basic Economy piletite ostjad enam «staatuseredelit» pidi ülespoole. See tähendab, et taoliste piletite ostmine ei aita kaasa hõbe-, kuld-, plaatina- ja teemantlevelitele liikumise suunas, kus avaneksid erinevad soodustused ja privileegid. Ka ei kogu odavaimate piletitega reisijad enam boonusmiile, mille teenimine Delta lendudel oli juba mõnda aega niigi otseselt seotud pileti maksumusega.