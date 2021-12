AIRBALTIC LAIENEB ⟩ Läti lennufirma loob baasi Tamperesse

airBaltic on teatanud, et alates 1. maist käivituvad otselennud Tampere Pirkkala lennujaamast Malagasse, 2. maist Münchenisse, Frankfurti ja Oslosse ning 3. maist Kopenhaagenisse ja sessoonselt ka Rhodosele. Tuntud ülikoolilinn on airBalticu esimene baas väljaspool Baltimaid ning liinide teenindamiseks suunatakse Soome üks ettevõtte uutest Airbus A220-300 lennukitest. Varem on Tamperes baasi pidanud Ryanair, mis Wikipedia andmeil lendas sealt 2011 aastal suisa 13 erinevasse sihtkohta. airBaltic lõpetas 2020. aasta 264.6 miljoni euro suuruse kahjumiga.