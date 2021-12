VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ Ära anna iial alla: «Mao vere ja sisikonnaga segunedes omandab kusi omapärase maitse»

MINULT ON KÜSITUD rohkem kordi, kui seda kujutleda võib, kas ma tõesti jõin omaenda kust? Ma ei tea, mis on inimestega lahti! Peamiselt tuleb see uskumatusest ja rahuldamata huvist saada teada, mis maitse kusel on.

Olgu, vastus on, et jah, ma tõesti jõin, ning jah, see on jäle. Kuid ei, ilmselgelt ei, ma ei joo kust lõbu pärast. Või tervise pärast. Näib olevat inimesi, kes on valmis vanduma, et see on tervislik. Ma ei kuulu nende hulka, kuid olen seda paar korda joonud, et ellu jääda. Ja vastus küsimusele «Kuidas see ka oli?» on «See haiseb».

Soe soolakas kusi ei peagi maitsma hästi. Eriti, kui see on kõrbe läbimise ajal olnud tallel lõgismao nahas. Mao vere ja sisikonnaga segunedes omandab kusi omapärase maitse, mida ma ei tahaksin siin kiiruga kirjeldama hakata. Pealegi, ellujäämine maitseb harva hästi ning on peaaegu alati valus, haisev ja jätab pisut läbiklohmitud tunde. See on looduse tegelikkus ja päris kindlasti ellujäämise tegelikkus. See võib tekitada piinu ja kannatusi. Kuid mingi osake minust armastab seda.

Tänapäeva elu on nii puhas. Me häbeneme võitlemist ja põlgame ära katkised, mahakukkunud, tavatud ja sobimatud asjad. Ellujääja jaoks ja inimkonnale rohkem kui tuhande aasta vältel tähendas igaüks neist võimalust. Hea ellujäämisvõime tähendab mõelda veidi ebatavaliselt, kaevuda sügavale, teha kujuteldamatut, ja jah, see võib teha haiget ja tõenäoliselt haiseb. Kuid ellujäämise mõttes on võitjaks alati inimene, kes kaevub kõige sügavamale ja leiab sealt miski, mis võimaldab teha kujuteldamatut. Sellest mõttest sai saate «Inimene vs. loodus» alus.

Mõningad enne seda teleekraanil olnud ellujäämissaated rääkisid alati võimalikult vähesest riskimisest, omale varjualuse korraldamisest, tule ülessaamisest ja päästjate ootamisest. Minu jaoks on need ellujäämise kõige igavamad osad. Mulle meeldis pidev liikumine, väsimatu püüd põgeneda. Mida te teeksite, kui teaksite, et mitte keegi ei tule teid otsima, ja teil tuleb endal liigutama hakata, end ise ära päästa? Oh, ja mis siis, kui lisaks on teie jälje üles võtnud veel hundid? Teil ei ole mingeid riistu, ainult tühjad peod ja ellujääja vaim, mis teid edasi ajab ...

Ja kõmaki! Nüüd on meil seiklus käes. Ja see oligi saade: «Mis siis, kui ...»