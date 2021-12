MUUDATUSED GRAAFIKUS ⟩ Laevaühendus Stockholmiga katkeb taas

Viimane laev Tallinnast Stockholmi väljub 9. jaanuaril kell 18.00 ning Stockholmist Tallinna 10. jaanuaril kell 17.30. Väljumised paistavad taastuvat alles 18. veebruarist. Tallink väga põhjalikult liiniliikluse peatamist kommenteerida ei soovinud, kuid vihjati, et rohkem infot olla tulemas uuel nädalal. Jaanuaris jäävad Eesti ja Rootsi vahel ühendust pidama Tallinki kaubalaevad Sailor ja Regal Star, mis väljuvad Paldiskist. Samuti liigub Paldiski ja Kapellskäri vahet DFDSi laev Sirena Seaways, kus on 610 voodikohta. Jalgsi reisijaile need laevad mõeldud ei ole, kuid kui Tallinki kaubalaevadele pääsevad vaid autoga reisijad, siis DFDSi laevale saab ka jalgrattaga.