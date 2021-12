TOHUTU KAHJUTASUNÕUE ⟩ Hertzi poolt vargaks tembeldatud kliendid annavad autorendifirma kohtusse

Intsidendid, millesse mõned Hertzi kliendid on sattunud, on päris dramaatilised. Näiteks sihtis politsei Hertzilt auto laenutanud Cindi ja Myles Musgraves Tennessee osariigis mullu septembris relvadega, sest paarikest peeti süüdlaseks auto varastamises. Teine Hertzi endine klient Julius Burnside vahistati väidetavalt pärast auto tagastamist ja arvete äramaksmist, kolmas kaebab aga, et pidi veetma kuid vanglas, kuigi oli Hertzile maksnud 2309 dollarit oma rendilepingu pikendamise eest. Koroonapandeemia tagajärjel vahepeal pankrotistumise piirile sattunud Hertz (võlakoormaks arvutati vahepeal 19 miljardit dollarit) on ajakirjas Inc andmeil omakorda kuulutanud, et enamus vargaks kuulutatud klientidest olid jätnud firmale auto tagastamata ning polnud Hertziga ka ühendusse astunud. Vähemasti üks tütre juuresolekul käeraudadesse pandud naine on väitnud, et ei saanud sõidukit õigeks ajaks ära viia kehtestatud lockdowni tõttu.