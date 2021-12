SEITSE KÜSIMUST ⟩ Rene Satsi loodab, et ta siiski pole psühhopaat

Kirjanik ja maailmarändur Rene Satsi ütleb, et reisimine ei pane teda end süüdlaslikult tundma. «Ma ei suuda kuidagi samastuda inimestega, kes päästavad planeeti sellega, et nad ei lenda. Reisimine on üks väheseid asju mis elus on mõttekas ja paratamatult jätab ühest kohast teise liikumine maha ökoloogilise jalajälje. Ma söön vähem liha ja lendan ikka.»