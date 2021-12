OOKEANITAGUNE RAHA ⟩ Sada miljonit ameeriklast tahab uuel aastal välisreisile minna. Kas Eestil on lootust dollarisajust osa saada?

Reisigigant Expedia tulevikutrendide uuringu kohaselt olid Ameerika Ühendriikide elanikud 2022. aasta suhtes veel mõne aja eest väga optimistlikult meelestatud ning tervelt 37% jänkisid teatas kavast reisida uuel aastal nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt. Kuivõrd Ühendriikides elab umbes 330 miljonit inimest, vastab 37% ligikaudu sajale miljonile potentsiaalsele reisijale. Huvitava kokkusattumusena omab kehtivat Ühendriikide passi veebilehe Yougov.com poolt kevadel avaldatud andmeil samuti 37% ameeriklastest. Populaarseimad sihtkohad jäid jänkidele Expedia andmeil ikka kodu lähedale ehk Mehhikosse ja Dominikaani Vabariiki, kuid teisalt kasvas ameeeriklaste huvi uurida näiteks Pariisi lennukipiletite hindu CNBC andmeil septembri ja oktoobri vahel 110%. Nii oli seis sügisel: tuleb arvestada, et uute koroonapiirangutega kaasnenud ebakindlus võib olla reisivalmidust praeguseks kärpinud. Teisalt tuvastas Expedia uuring, et pikka aega reisimist vältinud ameeriklastes pakitseb tahtmine lubada endale 2022. aastal midagi erakordset, niiöelda üks kord elus elamust.

Ameeriklane kulutab pea kaks korda rohkem kui keskmine turist

EASi turismiarenduskeskuse direktori Liina Maria Lepik kommenteeris, et USA on olnud Eesti turismiturunduses üks peamistest kaugturgudest Jaapani ja Hiina kõrval. «Kui Euroopas saame juba rääkida, miks oleme erilised, siis kaugemal peame jätkuvalt selgitama, et üldse olemas oleme. Ameeriklased on näidanud läbi aastate stabiilset huvi Eesti vastu, olles meid külastatavatest turgudest kaheksandal, kaugturgudest esikohal.» Lepik lisas, et «statistika näitab, et kui ameeriklased Eestisse jõuavad, tekitavad nad väliskülastajate võrdluses siinsetele poodidele, atraktsioonidele ja muudele ettevõtetele kõige enam tulu, kulutades Eestis keskmiselt 456 eurot reisi kohta, võrreldes kõigi külastajate keskmise 265 euroga.»

Kogukulutustelt on ameeriklased olnud 2019. aastal Eestisse sisse toodud 90 miljoni euroga soomlaste, venelaste ja sakslaste järel neljandal kohal, eespool isegi lätlastest (72 miljonit).

Eesti kulutas tänavu USA pressi küllakutsumisele 7000 eurot

«Et kaugturgudel n-ö jalga ukse vahele saada, paneme rõhku eeskätt B2B kontaktidele ehk turundame põhjusi Eestisse reisida turismiproffidele: reisikorraldajatele, -büroodele, reisimeediale,» rääkis Lepik. «Korraldame pressireise USA turismi ajakirjanikele ja mõjuisikutele, et Eesti tuntust tõsta.»

Ilmneb, et kui 2019. aastal kulutas Eesti USA ajakirjanike reisidele ca 50 000 eurot, siis tänavu olid eelarve tagasihoidlikum: 7000 eurot. «Kuidas kujuneb 2022, sõltub üldisest viirusolukorrast ja piirangutest. Kaugelt tulijate lennupilet on kallim ja nende viibimine pikem, et sõit ära tasuks, tuleb praegu hoolikalt parimat aega sihtida,» märkis EASi kommunikatsioonispetsialist Martin Altraja. Minevikus korraldatud reisid võivad veel praegugi kasu tuua: oktoobri algul võitis USA reisiajakirjanduse ühe tuntuma auhinna (Lowell Thomas Travel Journalism Award) Todd Pitocki lugu «A Nation of Saunas and Start-ups» Eestist, mis sündis turismiarenduskeskuse korraldatud 2018. ja 2019. aasta pressireiside mõttelise viljana.

Liina Maria Lepik FOTO: Rene Riisalu

Diginomaadi viisat tahavad enim ameeriklased