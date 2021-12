ROHKEM LENDE ⟩ Qatar Airways armastab Helsingit (ja Taimaad)

Qatar Airways on otsustanud tihendada alates 2022. aasta 1. jaanuarist Helsingi ja Doha vahelisi lennuühendusi ning hakata neljapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti lendama kahe pealinna vahet suisa kahel korral päevas. Kuivõrd Qatar jagab lennukoodi oneWorldi kaaslase Finnairiga, võib paljudel marsruutidel ka Eestist algavate lendude jaoks olla reisimine läbi Helsingi ja Doha mõistlikuks ühenduseks. Qatar Airwaysi teeninduskvaliteet on teadagi kõrge, kuid kahjuks paistab lennufirma kasutavat peaaegu kuuetunnisel lennul oma "väikseid" ehk 132 või 144 reisijat mahutavaid Airbus 320 lennukeid. Äriklassi pileti ostnuil tasub arvestada, et osad Qatar Airwaysi Airbus 320 lennukitest on konfigureeritud luksuslike vooditeks lahtikäivate toolidega, teistes on aga lihtsalt suured ja vanamoodsad äriklassitoolid. Tõsi, needki on küll märksa mugavamad turistiklassi toolidest, mida müüvad äriklassi pähe mõnedki Euroopa lennufirmad oma lühematel ja keskmise pikkusega lendudel.