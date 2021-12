JÄÄVIHM KIMBUTAB ⟩ Helsingi lennujaamas on halb ilm ja palju lennukeid saabub Tallinna

Internetigrupis Plane Spotting Estonia postitatud andmeil on Helsingi Vantaa lennujaam keeruliste ilmastikutingimuste tõttu hetkel kinni ja mitmed seal maanduma pidanud lennukid on otsustanud maanduda Tallinnas. Flightradari veebileht näitab, et Ülemiste ääres on maandunud näiteks Finnairi lennud Frankfurdist ja Zürichist ning Aerofloti lend Moskvast ning Tallinna poole rühib sihikindlalt ka Helsingis maanduma pidanud Ryanairi lennuk Poznanist. Paljud Helsingis maanduma pidanud lennud on ka tühistatud või suunatud ümber teistesse Soome lennujaamadesse, startima pidanud lennukid ootavad aga juba tunde. Keerulised ilmastikutingimused on teadaolevalt tekitanud väga pikad järjekorrad õhku tõusta lootvate lennukite jäätõrje teenusele.