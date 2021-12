Inimeste riskivalmidus on erinev. Tean kedagi, kes esimest korda Taisse sõites toitus igaks juhuks ainult kaasavõetud konservidest, sest kartis saada eksootilist kõhuhaigust. Minu jaoks on Tai suurim võlu olnud just kohalik köök ning sageli see kõige odavam. Ah, milliseid tuliseid maitseelamusi võib saada just sellistes restoranides, kus tarmukas rott sööjate vahelt läbi silkab.