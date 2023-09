Kus on endiselt suvi? Kes tunneb, et sai sel aastal päikest ja palavust vähevõitu saab sõita Maltale suve pikendama. Saareriigile viib odav otselend ning kogu riigile saab tiiru peale teha pooleteise euro eest.

«Vaata, beebi-krokodill!» Paadimehe hääl on vali ja nõudlik. Mittevaatamine on välistatud. Kõõritan – ongi kroku. Tehtud küll kivist, aga seal ta lesib, lõuad laiali. «Vaata, lillad korallid! Seal-seal! Tõuse üles, tõuse üles, siis näed!»

Tõusengi kitsas ja ohtlikult õõtsuvas paadis püsti ning upitan end üle ääre koralle kiikama. Loomulikult kaotan tasakaalu ja sekundiga on platsis paadimees, kes mind abivalmilt kinni püüab. Õige pea mõikan, et püstiseismine ja kummardamine polegi vajalik minule avaneva parema vaate tarvis, asi on temas endas. Aga mis seal ikka – kes seda kangelasemängu ja silmalõbu ikka pahaks paneb.