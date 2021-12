Dubai "Maailmasaartel" avaneb peagi esimene luksushotell, aga majutuse hinnad on päris põrpivad

Viietärnihotellis on 70 tuba, sviiti ja villat ning hotelli kodulehe sõnul on privaatrand neist kõigist vaid mõni samm astuda. Anantara kommunikatsiooniisiku sõnul elab saarel ka palju linde, eriti papagoisid. Kõige väiksemad toad on 31 ruutmeetrised ning varustatud rõdudega, majesteetlikuim majutusvõimalus kujutab endast aga nelja magamistoaga villat, millel on oma bassein ja kunstranda ulatuv terrass. Hotellil on mõistagi ka neli restorani, mis pole just odavaimate killast: näiteks uusaastaöö peopakett vahemerelises restoranis Helios maksab 2500 dirhamit ehk umbes 603 eurot, millises hinnas sisalduvad joogid baarist ja "üleujutav" kogus erinevaid karpe ja molluskeid.

Kui jätta kõrvale hotellis peatujad, on piirkond ilmselt üsnagi inimtühi, sest enamik Maailmasaarestikust on veel «asustamata»: kõige enam on elu käima läinud Liibanoni saarel. Maailmajagusid järele aimavaid saari ehitati rannikuvette 300 ja ilma esirikkad on nende ostmise vastu ka huvi ilmutanud, kuid samas kimbutab saarteloojaid Emake Loodus: ajakirjanduse andmeil on liivast saared kippunud meres aja jooksul laiali pudenema. Kohati on kümnete ruutkilomeetrite suurust arhipelaagi nimetatud liivast tondilossiks. Ambitsioonikas ettevõtmine on maksma läinud umbes 15 miljardit dollarit.