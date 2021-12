KAVAL TRIKK ⟩ Kuidas veeta hotellis peaaegu kaks päeva ühe hinnaga? Prantsusmaal on see võimalik!

Väga hilist lahkumisaega tuleb spetsiaalselt küsida ja garanteeritud see ei ole, kuid samas märgitakse IHG kampaaniatingimustes, et hilisem võimalik lahkumiskellaaeg võib heal juhul olla suisa 23.59.

On veel mõningad konksud: kampaania kehtib vaid siis, kui lahkumispäev on esmaspäevast neljapäevani (sest nädalavahetustel on hotellid ilmselt rohkem rahvast täis), eripakkumine on jõus ainult kuni 30. detsembrini ning broneeringud peavad olema tehtud IHG ametlikes kanalites 6. detsembri ja 29. detsembri vahel, kusjuures "Latest check out" peab olema kirjutatud kommentaarivormi ning hotellis tuleb võimalik lahkumiskellaaeg täpselt kokku leppida.