MÜSTILINE LEND ⟩ Kas Nepal Airlines lendab tõesti nüüd Tallinna ja Pihkva vahet?

FOTO: Kuvatõmmis Flightradar lehelt

Minevikus Royal Nepal Airlinesi nime kandnud Nepali tuntuim lennufirma IATA koodi RA tõepoolest kasutab, kuid miks peaks 1958. aastal asutatud lennufirma opereerima kodusest Tribhuvani lennujaamast nii kaugel ja säärast imelikku marsruuti?

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste aitas saladuseloori veidike kergitada ning ilmneb, et süsteemiloogika tõttu ajab Flightradar teatud juhtudel segi lennuki registrinumbri ning sarnaste tähtedega algava IATA koodiga seotud lennufirma. Seega tähendab RA67600 hoopiski Venemaa õhusõidukite registris olevat Cessna väikelennukit, mis varemgi Pihkva ja Tallinna vahel lennata põristanud. Parimal juhul on tal kahe sihtpunkti vahel liikumine võtnud aega tund ja 16 minutit, kuid mõnikord on teel olek kestnud ka pool tundi kauem. Mis asju Cessnaga aetakse, teada saada ei õnnestunud.

«Lennujaamale on edastatud informatsioon, et tegemist on ferry lennuga (ühest baasist teise suunamine, hoolduses käimine, kliendini toimetamine - toim). Seda millega täpsemalt tegemist on, meie ei uuri,» lausus Kallaste.

Cessna 182T Skylane kaalub 894 kilo ja võtab peale neli reisijat. Lennukiirus jääb alla 300 kilomeetri tunnis. Radarboxi ekraanile jättis väike lennuk endast jälje vähem kui poole marsruudi ulatuses. FOTO: Kuvatõmmis Radarbox lehelt

Nepal Airlinesi päriselt Euroopa õhuruumi naasmine oleks lennuentusiastidele igal juhul huvitav üllatus. Kauges minevikus Nepal Airlines Katmandust Euroopasse lendas ning siis sai otse Katmandusse reisida näiteks Viinist, Frankfurdist ja London Gatwicki lennujaamast. Kuivõrd Nepalis juhtub mägede vahel rasketes ilmastikutingimustes aga palju lennuõnnetusi, otsustasid Euroopa Liidu ametivõimud keelata igaks juhuks kõigil Nepali lennufirmadel Euroopa Liitu lendamise ning mustas keelunimekirjas on kõik Nepali õhusõiduettevõtted tänaseni.