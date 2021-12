AASIA PÄRL ⟩ Vaktsineeritud eurooplased saavad reisida Singapuri, aga päris hirmsatel tingimustel

Tõsi, veel pole selget kinnitust, et näiteks Eesti oleks tunnustatud näiteks Soomega võrdseks VTL riigiks, mis võib teoorias tähendada, et karantiinivabaks reisimiseks peab vaktsineeritud eestlane reisi eel kaks nädalat näiteks Soomes olema. Loodetavasti toob lähitulevik siin rohkem selgust. Samas on neil eestlastel, kellel väga suur tahtmine Singapuri minna, seda juba praegu võimalik ikkagi teha kümneks päevaks kodu- või hotellikarantiini jäädes (selle protseduuri lühikirjeldus on artikli lõpuosas).

Igal juhul pole Singapuri karantiinivaba külastamine just üleliia lihtne, sest vaja on teha tervelt kaheksa koroonatesti: üks enne reisi, üks kohe Singapuri saabudes ning seejärel neli iseenese poolt läbiviidavat testi päevadel 2,4,5 ja 6 ning kaks järelvalve all tehtud koroonatesti päevadel 3 ja 7. Lisaks on reisijad kohustatud Singapuris viibimise ajal kasutama äpi TraceTogether ning tagama, et neid Singapuris viibimise ajal kogu aeg e-maili või telefoni teel kätte saab. Lisaks tohib Singapuri karantiinivabaks külastamiseks saabuda vaid spetsiaalsete Vaccinated Travel Lane otselendudega ning olemas peab olema reisikindlustus minimaalselt 30 000 dollarilise kattega.