LOETUD TUNNID ⟩ Türgi siselennud vähem kui 10 euroga

Turkish Airlinesi kodulehel praegu broneeritavad soodushinnad algavad 129.99 liirist (see on umbes 8.5 eurot). Lennud on siseriiklikud ja hinnad on toodud ühe suuna kohta ning sisaldavad kõiki maksusid. Pakkumise iseloomu tõttu sobib see kampaania ennekõike neile, kes tahavad Türgis korralikult ringi tuhiseda. Hea teeninduse poolest kiidetud Turkish Airlinesi siseriiklikku lennuvõrku kuuluvateks sihtkohtadeksg on Istanbuli kõrval Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Dalaman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tokat, Uşak, Van ja Zonguldak. Antud pakkumine ei sisalda lende Ercanisse ja Hopasse.