VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ Minu Poola: «Milline kõht suudaks aga pärast bigos’t veel praadi seedida!»

Seisan nagu iga päev oma lapse kooli ees ja ootan, mil värav lahti läheb ning õpilased valla pääsevad. Nagu ikka, ümberringi on prantsuse prouad, kellega ma vahel juba teretan, kuid veel hästi ei tunne. Ikkagi on üsna kummaline olla nii, nagu ma olen, koduperenaine võõras linnas. Täna on aga mu tuju hea, sest sain kokkuleppe ajakirjaga Oma Maitse, et kirjutan loo poola toidust.

Toit on meie perele alati olnud südamelähedane teema ja mingi hetk tundus koguni, et see on lausa põhiteema, mille ümber kogu meie elu keerleb. Elades Belgias, oli see ka üsna loomulik, sest Brüsselis ei ole hea toit kunagi kaugemal kui mõned meetrid. Loomulikult nautisime sealseid tuntud friikartuleid, vahvleid, õllesid, kuid valmistasime ka ise kodus väga palju süüa. Meenub, kuidas abikaasa tiim ja selle pereliikmed kogunesid meie kodus ja käisid üksteise järel köögis hiiglaslikust potist borši valamas. Meil on olnud ka naljakaid meenutusi, näiteks kuidas ma enne abiellumist söötsin Harrile pidevalt sisse baklažaani ja suvikõrvitsat. Alles pärast abiellumist tunnistas ta lõpuks ausalt, et need ei ole tema arvates üldse hea toit. Mu abikaasa jaoks on juurviljad see, mida toit sööb, nagu tema sõnul rääkis kunagi karupoeg Puhh. Menüüs peab alati olema liha või äärmisel juhul kala. Kõik need eksperimendid viisid aga selleni, et meie kahe kogukaal lähenes peagi kahesajale kilogrammile ja pidime hakkama end piirama. Kui saime teada, et kolime Varssavisse, hakkasime pidama Dukani dieeti elik toitusime peamiselt valgust. See oli piinarikas, kuid tulemuslik ning me kumbki kaotasime kuus-seitse kilo. See oli aga enne Poolat ja siis ei olnud me veel maitsta saanud selle maa külluslikku kööki.

Anna Tiido „Minu Poola. Lipuauto tagaistmel.“ (192 lk) on müügil alates 1.11.21 FOTO: Petrone Print