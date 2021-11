KARM KOGEMUS ⟩ USAs visati hotellist välja kehva arvustuse kirjutanud vanaema koos nutva lapselapsega

Leger hindas Heleni linnakese Baymont Inn & Suites hotelli kolme tärniga viiest võimalikust, mainides muuhulgas kriitilises võtmes ära, et WC loputussüsteem ei tööta korralikult ja et hotelli bassein pole avatud.

Hotelli mänedžer Danny Vyas on meediale andnud vahejuhtumi kohta mõnevõrra segaseid selgitusi: kord öelnud, et proua Legeri süü seisnes selles, et ta probleemidest hotelli ei teavitanud, siis jälle väitnud, et külastaja oli kaebustega tülitanud enam kui kümne kõnega tunnis.