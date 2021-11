Dia de los Muertos toimub 2. novembril, kuid sellele eelnevad pidustused ka 1. novembri õhtul. Oleme end eelnevalt kurssi viinud, et 1.11 tähistatakse kui surnud laste päeva ja 2.11 on mõeldud kõigile hingedele. Tegelikkuses paistab, et 1. novembrist on kujunenud Mexico Citys hoopis elavate laste pidu, sest siis, üks päev hiljem kui mujal, peetakse Halloweeni. Seega on juba päeval tänavatel pisikesi kostümeeritud kommiküsijaid ning õhtul pidutsetakse koos lastega linna kahel suurel tänaval ning keskväljakul.