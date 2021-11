RINGREIS EUROOPAS ⟩ Normaalsust otsimas: seitse maad 100 tunniga

Reisimine on koroonaajal muutunud keeruliseks ja bürokraatlikuks, kuid suudab kohalejõudjat enamasti ikkagi ka millegi meeldivaga üllatada. Näiteks see Albaania maius tahtis keele suisa alla viia. FOTO: Krister Kivi

​Tuleb tunnistada, et dPLF on tõeline bürokraatiapärl, mille rippmenüü loetleb võimaliku reisi alustamise paigana isegi ­Ämari lennuvälja. Kuid küsima hakatakse vaktsineerimistõendit, testi või läbipõdemispaberit alles siis, kui Itaaliast (umbes 59 surnut päevas, ärevustase kõrge) järgmisel hommikul Zürichi poole lahkun: kord on selline, et ilma «rohepassita» Milanos lennukisse ei pääse. Inimtühjas hotellis seda vaja ei läinud, majutu kui palju soovid, küll on itaallased vähemasti ühes Malpensa lennujaama WCs juurutanud koroonavastase reegli, sinna tohib korraga siseneda vaid üks inimene.