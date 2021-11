ALPE VALLUTAMAS ⟩ Vaese literaadi seiklused Šveitsi mägedes

Kui vaktsiinid kätte sain ja tee reisile oli valla, hakkasin valima sobilikke mägesid. Himaalaja järele polnud isu. Ma ei välistanud Everesti oma füüsilise vormi tõttu (see pole mind kunagi häirinud), vaid lugesin, et mägi on paska ja laipu täis ning šerpad suudavad nööri otsas tippu lohistada praktiliselt igaühe, kel on piisavalt pappi. Tundus kuidagi ebaväärikas.