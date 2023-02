VAATA VIDEOT ⟩ «Elus,» kerkib lumehangest püstine pöial

Kohe-kohe algab koolivaheaeg ja mõnes õnnelikus Eestimaa otsas leidub ka lund. Aga kuidas veeta see aeg nii, et võsukesed tõesti puhkaks, tervislikult aega veedaks ja värsket õhku saaks? Just praegu on paras aeg plaane teha kuidas põnnidele sportlikku meelelahutust pakkuda. Lugu ilmus 2021, kuna häid ideid on vanematel vaja ka täna, avaldame selle taas.