Salaseiklused Eestis, mis päris ohutud polegi

Ilusa ilmaga on siinne värvide mäng vapustav, lumivalge luide ja sillerdav siniroheline vesi. Vaatame aga lähemalt: kogu loodus, mis võrratu veega kokku puutunud, on surnud. Samuti pole vesi klaar, vaid pigem piimjas. Tegemist on leelisveega, mis tekib põlevkivi tootmisel tuha ladustamise protsessi käigus. Kaunis värv tuleb valgust peegeldavatelt lubjakiviosakestelt vees ja valgelt karbonaatselt settelt tiigi põhjas. Eesti Energia on välja pannud suured hoiatavad ja selgitavad sildid: ohtlik leelisvesi. Avalikus suhtluses kinnitatakse, et tiigivett kasutatakse korduvalt ja hoolimata ohtlikust koostisest see loodust ei kahjusta, kuna kinnisest ringlusest välja ei jõua. Aga mis asi see leelisvesi siis õigupoolest on? Tavalise vee pH-tase on veidi alla seitsme, selle vee pH-tase siin on umbes 12,5. Äärmiselt söövitav lahus! Eemalt vaatamisega võiks asi piirduda, mitte mingil juhul ei tasu seda vett isegi mitte varbaotsaga puutuda. Küll aga näeb kaldaääres tervet galeriid hävinud esemeid, mida keegi on pidanud vajalikuks vette pilduda ning millega imekaunis vesi on 1:0 teinud.