VIDEO ⟩ «Üks vale samm ja oledki õhtal.» Postimehe ajakirjaniku kogemus paljudele hukatuseks saanud mäestikus

Odle kandi mäed Secedas on erakordse disainiga - otsekui teravate nõelte rivid. Foto: Marko Külaots

Ohud, ahnus ja väsimus

Mägedes kulgemine pole igal sammul mõnus. Järsud ronimisseinad, via ferrata’d, tapvad tõusud ja avatud järsakud pole midagi hullu. Kui saabas hea, samm kindel ja tempo piisavalt üleval hoitud, nii et muretsemiseks aega ei jää, saab hakkama. Aga lahtised kivid, no neid ma ei armasta. Eriti kui need ripuvad mul pea kohal. Ma ei usalda varinguohtlikke lõike, seal jääb vaadete jõllamine täiesti vahele, katsun vaid eluga läbi saada. Kuid Alta Via 2 jooksul on ka üks rajalõik, mida käiakse kõige vähem, ja kohale jõudes saime pihta, miks see nii on.

Marmolada ahelikult alla suundudes avanevad kitsastest kaljulõhedest imekaunid vaated lõpmatusse. Foto: Kristina Herodes

Teekond pakub imetlemiseks vapustavat Pale di San Marino mägede gruppi, ja kui seni pole mastaabid paika loksunud, saamaks aru, kui väike ja vähetähtis mutukas oled sina omaenda meelest hiiglasliku seljakotiga, siin see juhtub! Kuid samuti on siin mitu kilomeetrit rada, mis pole mitte laiem kui peopesa, paremal kaljusein ja vasakul järsak, umbes 400 meetrit. Kinni hoida pole kusagilt. Lihtsalt vaatad, et end kotiga kogemata alla ei müksaks või hooletult ei astuks. Hingematvast ilust hoolimata tegime sel lõigul haruldaselt vähe pilte, pea oli vaja selge ning närv külm hoida, lihtsalt hingasime rahulikult ja sammusime.

Otsid elu ilusaimat matka, mis pakuks põnevust, väljakutset ja unustamatuid elamusi? Võta ette Alta Via 2. Kuid muinasjutuline loodus pole kaugeltki ohutu - iga sammu eest vastutab matkaja ise. Foto: Marko Külaots

Kuna olime ahnuse ja hasardiga taas mitu rajajuppi samal päeval ette võtnud, jõudsin vastu õhtut väga huvitavasse väsimusstaadiumisse. Keha otsustas energiat säästa sealt, kus saab. Pilt muutus laiguliseks ja libises vaikselt eest. Ma ei tea siiani, kas kõik need huvitavad asjad, mida hämarduvatel mägedel nägin, olid päriselt seal või lihtsalt viirastusid mulle. Kõik see toimus õnneks siis, kui jalge all oli juba turvalisem mägitee. Ma ei teadnud enam, millega end motiveerida, sest teatud väsimuse astmel ei huvitanud isegi kommid ja vein.

Mägimatk pole jalutuskäik, vaid korralik pingutus, koorem seljas. Hingetõmbepause vajab iga matkaja. Foto: Marko Külaots

Tunnike hiljem selgus, et ilu motiveerib siiski. Üle laiade kiviplatoode Rosetta poole minnes läks kogu laotus äkitselt roosaks ja selle ebamaiselt ilus toon voolas nagu mingi paks elueliksiir mu streikivatesse kontidesse. Öömajani oli samm juba kerge ja hommikul polnud meeltes märkigi päeva hirmudest, viirastustest ega väsimusest. Mina pole sugugi see kodanik, kes tavalises elus hea vinguvõimaluse kaotsi laseks. Kuid mägedes juhtub midagi veidrat. Sa ei kurda kunagi. Ja ma ei usu, et see hõivatusest, koormusest või iseloomu paranemisest tuleks. See on lihtsalt mägede maagia!

Pikk ja põrguraske matkapäev, kus alustasime varavalges, kuid päikeseloojangul olime veel teel. Imeilius roosa loojang Rosettal oli aga motivatsioonilaks, mis kondid taas käima tõmbas. Foto: Marko Külaots