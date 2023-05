TÄHTIS ⟩ Kui need asjad matkale minnes maha unustad, pole ellujäämine sugugi kindel

Korralik kaart on tingimata vajalik! Rajad on küll märgistatud, aga topelt teada on kindlam. Mägedes levi peale loota ei saa.

Mägedesse paki kaasa

1. Seljakott. Korralik, raamiga, maht sõltuvalt matka pikkusest-keerukusest umbes 40–70 liitrit. Pane tähele, et kaljudel ronida soovides on iga millimeeter ja gramm otseselt tunda, via ferrata lõike valides peab kott olema nii väike kui võimalik. Alternatiiv on jätta suurem pagas mägimajakesse, käia ronimas päevaretkena ning pöörduda õhtul tagasi peatuspaika.



2. Matkasaapad. Pahkluud toetavad, tugeva protektortallaga, mägede ja plaanitud tegevuse jaoks mõeldud ning kindlasti sisse kantud. Kaljune ning jäine maapind pole naljaasi - see sõna otseses mõttes lõhub ära kõik pehmemad jalatsid ning samamoodi sinu jalad, kui need pole saapaga kaitstud. Ka kõrge äär on oluline - ma olen absoluutselt IGAL matkal kohanud mõnd väljaväänatud pahkluuga reiselli. Põhjus alati sama - liiga madal jalats.



3. Matkasokid. Vähemalt 2 paari, tingimata pikad. Soovitan meriinot – pole palav, pole külm, kerge ja mugav. Siidikiud, hõbedakiud, vill on samuti head. Puuvill - täiesti keelatud! Sünteetika puhul tunned raskel matkal nagu umbne kilekott oleks jalas, isegi kui sama sokk tavalisel jooksutiirul on hästi funktsioneerinud, mägi on tõsisem asi!



4. Matkakepid. Vältimatu! Tõusudel on kepid toeks, laskumistel säästavad põlvi, libedal on lisajulgestuseks. Enamus kukkumisi, taskaalukaotusi ja traumasid juhtub seepärast, et keppe pole või ei osata neid korrektselt kasutada.



5. Vihmariided. Mägedes kohtab kõikide aastaaegade ilmasid sageli ühel päeval ja vaheldumisi koos, märjaks saad nii või naa, ole selleks parem juba ette valmis. Paljudel matkakottidel on vihmakile juba kaasas, aga kui seda pole, siis võta kaasa. Vastasel juhul on peale esimest vihma kohe kõik su asjad vettinud.



6. Talveriided. Ehk sulgkerge mägimatkajope, mida saab tibatillukeseks kokku pakkida, termokiht, kindad, puhv ja müts.



7. Suveriided. Orus on jube kuum. Paar tehnilist särki, lühikesed püksid, kerge tuulejakk.



8. Pesu. Minimaalne hulk, kaval on valida sportlik stiil, mis ajab asja ära ka päevitusriietena. Mul on reaalselt vaid kaks komplekti - 1 seljas, teine pesus.



9. Nutiriided. Matkapüksid, mida saab kanda lühikeselt või pikalt, ja siidikiuga või meriinosärk, mis on jahutab või soojendab just nii nagu vaja. Minul on alati kaasas tuub – sall, müts, pluus, seelik ja kleit ühes. Neid kasutades pääsed poole kergema kotiga!



10. Peakate. Näiteks nokats, sest päikepisteoht on täiesti reaalne. See on meeletult tähtis detail - peakatte puudumine võib saatuslikuks saada!



11. Matkakindad. Kerged, tugeva peopesa ja poolpika sõrmeosaga – hea ronida ja keppe hoida. See on samuti kriitiline. Ohtlikel kettidega julgestatud järsakutel ei ole palja käe haare lihtsalt piisavalt stabiilne, et sind ellu jätta!



12. Päikeseprillid. Tugeva kaitsefiltri ja laia kaitsva küljega, hästi peas püsiva sangaga. Lumepimeduse oht! Ka see on kriitiline, ilma päikeseprillideta pole võimalik mägede eredas päikeses hakkama saada, sa ei näe korralikult, su silmad saavad viga, sead ennast mõttetult ohtu.



13. Matkakosmeetika: päikesekreem UV-filtriga vähemalt 50+, multifunktsionaalne pesugeel, niisutav kreem, kristall, kamm. Iga asja puhul arvesta, et tassid seda terve retke, kas ikka tasub? Päikesekaitseta ei saa üldse - olgugi õhk jahe on päikese intensiivsus nii hull, et põled ära juba esimesel tunnil.



14. Matkalina – nõutav enamikus mägihüttides. Soovitan siidikiuga, elastset varianti, jäigad kangad kipuvad rebenema. Viimasel ajal on paljudes hüttides nõutav hoopis magamiskott. Kontrolli reegleid enne teeleminekut.



15. Pealamp. Mägedes läheb pimedaks mõne minuti jooksul. Ja juhul kui sa päikeseloojanguks pole kohale jõudnud, siis arvesta - kottpimedatel järsakutel pimedas koperdada on väga eluohtlik.



16. Veepudel(id) – kerge, tugev, hästi suletav, taastäidetav. Arvesta distantsi, temperatuuri, oma kehakaalu ja liikumise intensiivsust ja liida alati tagavaravesi juurde. Lisaks elektolüüdid pulbrina, mis aitavad kehal vett omastada, suureks abiks dehüdratatsiooni korral ja ka ennetuseks.



17. Hädaabiamps. Sõltumata toitumisplaanidest olgu alati kaasas kõrge energiasisaldusega suutäis. Mis siis saab kui äike või imamuutus sunnib paigale? Kui võtad vale tee?



18. Multi-taskunuga. Alati on vaja läinud ja iial ei tea ette, milleks.



19. Korralik kaart ja kaarditasku. Ära looda navigatsiooniäppidele, mägedes tihti puudub levi. Nii et harju tagasi ajale, mil nutikaid navigatsiooniseadmeid veel polnud.



20. Emergency blancet ehk väike termorätt, mis vajadusel su elu päästab. See ei kaalu suurt midagi, aga tähendab palju.



21. Matka-käterätt. Väike, hea imavuse ja kiire kuivamisvõimega, teeb vannilina töö!



22.Via Ferrata kitt ehk baasjulgestusvahendid avatud järsakutele ja seintele. Kui tahad ronida, siis kasuta ka julgestust! Õnnetused juhtuvad enamasti algajatega, kes pole osanud julgestust kaasa võtta ning väga osavatega, kes on liiga ülbed ja ennast täis, et julgestust kasutada. Ning neid surmajuhtumeid on igal aastal kümneid. Pane end kaljul korralikult kinni ja libisedes pääsed ehmatusega, nii lihtne see ongi! Arvesta, et vöö ja karabiinid kaaluvad 1kg.



23. Köis ja karabiinid. Juhul kui plaanid ka tehnilisemaid lõike. Arvesta, et korraliku julgestuse loomiseks köiega pead enne minekut selgeks õppima ka sõlmed ja füüsikaseadused!



24. Kiiver. Ronides ja kivivaringulõikudel on mõistlik pead kaitsta. Saab koti külge panna, nii et ruumi ei võta. Kaalub vähe. Aga pea on sul ju üks ja ainus! Taaskord karm statistika - õnnetuste ja varingute puhul on tihti ainsad ellujääjad need, kel korralikult kiivrid peas olid.



25. Kassid – saad turvaliselt liikuda ka lumel ja jääl, mida kohtab keskmäestikes kogu suve. Juulikuus lumi maas - täiesti tavaline! Meie oleme korduvalt ilma kassideta inimesi päästnud ja üle jäiste lõikude aidanud. On olukordi, kus ilma kassideta on mõttetult eluohtlik või isegi täiesti võimatu edasi pääseda.