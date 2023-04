SEIKLUSVIDEO! Hirmuäratav kanjon, kuhu saab kinni jääda

Kitsad seinad, mis litsuvad sind laiaks

Spooky kanjon on kurikuulus üle maailma. Selle seinad on nii kõrged, et isegi päeval on pime, ning koridorid ekstreemselt kitsad. Lisaks tuleb ronida ja hüpata, et igalt poolt läbi pääseda, ning sellegipoolest pole päris kindel, et see õnnestub. Meil on aga meeled juba elevil ja ei jõua järgmist kanjonijuppi ära oodata. Üle lageda kõrbe marssida on samuti lahe. Jõudsime siia võrdlemisi hilja, nii et kedagi pole näha. Kuid tegemist on väga populaarsete paikadega, mis nende põnevust ja ainulaadsust arvestades on ka igati normaalne. Olevat tavaline, et pead oma järge justkui vorstisabas ootama, et mõnest kitsukesest kohast läbi pugeda saaks. Meie oleme aga üksi keset eikellegimaad. Päike juba laskub ja varjud venivad pikaks. Tihedas vaikuses tundub tuule vilin ja lendava liiva sihin unenäoliselt vali.