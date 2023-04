Eestlane Ameerikas lajatab: «Eesti märk on kultuur, mitte mingi kivi!»

Eesti. Keila Joa mets Foto: AFP / Scanpix

Kui palju see inimeste reisikirge jahutab, et sa kunagi ei tea, mis ilm on?

No aga Ameerikas on meil ka Alaska, mis on väga populaarne sihtkoht – ilm on umbes sama mis Eestis! Ilma taha küll ükski reis ei jää. Ilma ei saa süüdistada, kui inimesed Eestit vähe tunnevad, põhjus on ikka kusagil mujal.

Vaatame nüüd teise poole pealt, mida eestlased tulevad otsima Ameerikast?

Ameerika on meeletult suur, nii et see sõltub väga palju inimesest. Ajalugu siia otsima tulla ei tasu. Teatakse New Yorki, Bostonit, Miamit. Edasi minnakse tavaliselt Las Vegasesse, Los Angelesse, San Franciscosse.

Igas osariigis leidub midagi huvitavat. Näiteks matkafännide mekad Utah või Colorado – looduses on kõik olemas, lumest kõrbeteni! Ja seda on väga mugav avastada – rahvuspargid, märgistatud rajad, ei pea üldse sportlik olema, et palju näha. Hawaiil on iga saare peal imeline looduspark, olen sinna päris palju eestlasi saatnud. Arizona on väga tuntud just ainulaadse looduse poolest, me oleme Grand Canyon State. Olen mitmes osariigis elanud, aga siin meeldib mulle kõige rohkem.

Ameerika. Delicate Arch, Arches National Park Foto: AFP / Scanpix

Mida Arizonas siis head leidub?