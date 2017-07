Üllatav: lennuki mootorid jäävad pidevalt seisma

Lennu ajal on sageli kuulda mootorite muutuvat heli ning see tekitab paljudes reisijates ärevust. Mõnikord muutuvad aga mootorid väga vaikseks, tekitades kahtluse, kas nad enam üldse töötavadki. Sellistel puhkudel on piloodid sageli ise mootorid välja lülitanud, vahendab news.com.au.

Nüüdisaegsed lennukid suudavad lennata väga pikki maid ka ilma töötavate mootoriteta. See on ka põhjuseks, miks ükski lennuk mootoririkke korral lihtsalt taevast alla ei kuku ja miks viga mootoris ei tähenda alati katastroofiga lõppenud lendu.

Selle aja jooksul, mis lennukil liuglemiseks kulub, suudavad piloodid leida mootoririkkele lahenduse või sobiva ala maandumiseks.

Selline liuglemine on aga sagedasem, kui ükski reisija oskab arvata. Piloodid seavad sageli lennuki tühikäigul lendama, mis tähendab, et nad küll annavad kõikidele süsteemidele toimimiseks jõudu, kuid ei vii lennukit edasi, kirjeldas olukorda lennundusekspert Patrick Smith.

«Ilmselt olete kõik liuelnud ilma, et oleksite seda isegi teadnud. Seda juhtub peaaegu igal lennul,» sõnas Smith. Kuigi tühikäigul liuglemine ei ole päris võrreldav olukorraga, mil kõik mootorid on täielikult peatunud, kinnitas Smith, et reisija erinevust ei tunneta.