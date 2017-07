13 asja, mida enne reisile minekut tegema peaksid

Conde Nast Traveler pani kokku nimekirja kasulikest nippidest, mida tasuks enne reisile minekut järgida selleks, et kõik läheks ladusalt ja suuri sekeldusi ette ei tuleks.

Loe palju – tee põhjalikult tutvust sihtkohaga, kuhu on plaanis sõita. Tee selgeks, millised on kohalikud tavad ja seadused, meditsiinisüsteem.

Vaata passi – veendu, et su pass on kehtiv. Paljudesse riikidesse sisenemisel peab pass kehtima veel vähemalt pool aastat pärast reisi algust. Samuti vaata üle, et passis ei oleks sihtriigi jaoks soovimatuid templeid. Kui reisid kohta, kus hakatakse passi templeid lööma, siis veendu, et passis oleks ka vähemalt kaks kõrvuti asetsevat vaba lehte.

Tee passist koopia – hoia koopiaid passist mitmes kohas. Nii võid kindel olla, et kui pass varastatakse, saad saatkonnas ja politseijaoskonnas kiiremini asjad aetud. Jäta kindlasti üks koopia ka koju lähedastele, et nad saaksid vajadusel kätte olulise info.

Tee viisa – kontrolli kindlasti üle, millised on riiki sisenemise tingimused ja vajadusel vormista endale viisa. Uuri tingimused välja võimalikult kiiresti, sest vaid nii saad kindel olla, et sul on vajalike dokumentide vormistamiseks piisavalt aega.

Vaktsineeri ennast – enne reisile minekut tee kindlaks, millised vaktsiinid on soovituslikud ja millised kohustuslikud. Kuigi ka internetist saab selle kohta infot, oskavad vaktsiinide vajalikkusest kõige täpsemalt rääkida reisimeditsiinikabineti arstid.

Loe läbi meditsiinikindlustus – tavaliselt on kindlustuslepingud väga pikad ja enamik inimesi ei vaevu neid põhjalikult läbi lugema. Siiski tasuks väga täpselt teada, mis seal kirjas on, sest nii oskad vahejuhtumi korral õigesti käituda.

Aja rahaasjad korda – anna panka teada, et oled reisile minemas, sest nii ei pane nad ootamatul hetkel su kaarti kahtlase tegevuse tõttu kinni. Lisaks uuri välja, kas sihtkohas on olemas ka pangaautomaadid ja kui kerge on neid leida, samuti kas kohvikutes ja restoranides saad maksta kaardiga või tuleks pigem toimetada sularahas.

Võta kiri kaasa – kui reisid lapsega üksinda, võib juhtuda, et piiri peal küsitakse teise vanema nõusolekut kinnitavat dokumenti. Kui reisid kohver ravimitest pungil, siis tasuks kaasa võtta ka arstitõend, mis näitab, et tohid neid ravimeid kaasa vedada.

Räägi telefonioperaatoriga – tee kindlaks, kas sinu pakett võimaldab välismaal rääkida ja millises ulatuses. Uuri välja, millised on selle teenuse hinnad ja kui plaanid palju jutustada, uuri välja ka see, mis maksab kohalik SIM-kaart ja sealsed teenustasud. Võib juhtuda, et mõistlikum on osta kohalik SIM-kaart.

Sukeldu adapterite maailmasse – pistikupesad on igas maailma otsas erinevad, mistõttu tuleks eelnevalt kindlaks teha, millised pistikupesad sind reisides ees ootavad. Kindlasti tuleks vajalikud adapterid muretseda juba enne reisile minekut, sest kuigi hotellides on need tavaliselt olemas, ei saa selle peale lootma jääda.

Räägi postkontoriga – kui oled mitu nädalat kodust ära, oleks mõistlik rääkida postkontoriga ja paluda kirjade edastamine ajutiselt peatada. Kindlasti võid kasutada ka mõne hea sõbra või sugulase abi, kes on nõus aeg-ajalt postkasti tühjendama.

Tee märkmeid – pane kirja, kuhu peaksid õnnetusjuhtumi või varguse korral pöörduma. Igal pool ei ole Eesti saatkonda, kuid kindlasti on kõikjal olemas konsulaat, kuhu meie kodanikud võivad pöörduda. Uuri välja, kus see asub.